Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло на 11% в первом полугодии

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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в Нижегородской области нарастили объём производства продуктов питания в первом полугодии 2021 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло на 11% в первом полугодии
  • Pixabay

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что было произведено продукции на сумму 66,2 млрд рублей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

«Одна из наиболее динамично растущих отраслей агропрома — это пищевая промышленность, которая ежегодно наращивает производство по отдельным видам продукции. Этому способствует рост сырьевой базы животноводства», — отметил Денисов.

По его словам, росту выпуска продуктов питания способствует и то, что предприятия увеличивают мощности благодаря реализации инвестиционных проектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что производство молока в Московской области достигло 300 тыс. тонн за январь — май 2021 года.

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