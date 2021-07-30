Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло на 11% в первом полугодии

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в Нижегородской области нарастили объём производства продуктов питания в первом полугодии 2021 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что было произведено продукции на сумму 66,2 млрд рублей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

«Одна из наиболее динамично растущих отраслей агропрома — это пищевая промышленность, которая ежегодно наращивает производство по отдельным видам продукции. Этому способствует рост сырьевой базы животноводства», — отметил Денисов.

По его словам, росту выпуска продуктов питания способствует и то, что предприятия увеличивают мощности благодаря реализации инвестиционных проектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что производство молока в Московской области достигло 300 тыс. тонн за январь — май 2021 года.