Производство молока в Подмосковье достигло 300 тысяч тонн за январь — май

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Производство молока в Московской области достигло 300 тыс. тонн за январь — май 2021 года.
Производство молока в Подмосковье достигло 300 тысяч тонн за январь — май
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Среди лидеров по приросту поголовья можно отметить Ступино, Коломну, Раменский округ, Сергиев Посад, Луховицы и Воскресенск», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Среди лидеров по валовому производству молока — Коломна, Сергиев Посад, Луховицы и Ступино.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аграрии Севастополя планируют заложить ещё 200 га виноградников в 2021 году.

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