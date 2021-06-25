Производство молока в Подмосковье достигло 300 тысяч тонн за январь — май
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Среди лидеров по приросту поголовья можно отметить Ступино, Коломну, Раменский округ, Сергиев Посад, Луховицы и Воскресенск», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Среди лидеров по валовому производству молока — Коломна, Сергиев Посад, Луховицы и Ступино.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аграрии Севастополя планируют заложить ещё 200 га виноградников в 2021 году.