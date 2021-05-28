Аграрии Севастополя планируют заложить ещё 200 га виноградников в 2021 году

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Крыма Вадим Кирпичников заявил, что в этом году к имеющимся площадям предусмотрено заложить ещё 200 га под виноградники в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«У нас площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте — 4,977 тыс. га. И площадь закладки в этом году новых виноградников предусматривается 200 га», — сказал Вадим Кирпичников.

В декабре прошлого года в правительстве города заявляли, что закладка виноградных насаждений за 2020 год составила около 500 га.

Субсидии из бюджета покрывают до 80% затрат на уход за многолетними насаждениями.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.