Минэнерго ФРГ высказалось о решение суда ЕС по OPAL

Министерство энергетики Германии прокомментировало решение Европейского суда юстиции, поддержавшего позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL.

«Сегодняшнее решение Европейского суда подтвердило решение Европейского суда более низкой инстанции от 2019 года. Обжалование решения не является возможным», — сказал представитель ведомства агентству РИА Новости.

В министерстве отметили, что ограничение мощности прокачки газа через трубопровод не создаёт угроз для Германии.

Ранее суд ЕС поддержал решение ограничить мощность газопровода OPAL на 50% по требованию Польши. В постановлении суда говорится, что это сделано «на основании принципа энергетической солидарности».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение суда ЕС по OPAL.