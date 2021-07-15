Минэнерго ФРГ высказалось о решение суда ЕС по OPAL
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«Сегодняшнее решение Европейского суда подтвердило решение Европейского суда более низкой инстанции от 2019 года. Обжалование решения не является возможным», — сказал представитель ведомства агентству РИА Новости.
В министерстве отметили, что ограничение мощности прокачки газа через трубопровод не создаёт угроз для Германии.
Ранее суд ЕС поддержал решение ограничить мощность газопровода OPAL на 50% по требованию Польши. В постановлении суда говорится, что это сделано «на основании принципа энергетической солидарности».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение суда ЕС по OPAL.