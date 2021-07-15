Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL на 50% по требованию Польши

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL.

«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», — говорится в документе.

Ранее Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.