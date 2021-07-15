В СФ прокомментировали решение суда ЕС ограничить мощность газопровода OPAL

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Европейского суда юстиции поддержать требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
В СФ прокомментировали решение суда ЕС ограничить мощность газопровода OPAL
  • Reuters

«Сама формулировка — исходя из «энергетической солидарности» — вообще странная. Потому что явно во главу угла должны ставиться юридические нормы. Некая солидарность — это что-то такое сомнительное», — считает сенатор.

По его словам, данное решение носит политический характер.

Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL на 50% по требованию Польши.

В решении суда говорится, что это сделано «на основании принципа энергетической солидарности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить