В СФ прокомментировали решение суда ЕС ограничить мощность газопровода OPAL
- Reuters
«Сама формулировка — исходя из «энергетической солидарности» — вообще странная. Потому что явно во главу угла должны ставиться юридические нормы. Некая солидарность — это что-то такое сомнительное», — считает сенатор.
По его словам, данное решение носит политический характер.
Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL на 50% по требованию Польши.
В решении суда говорится, что это сделано «на основании принципа энергетической солидарности».