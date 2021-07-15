В СФ прокомментировали решение суда ЕС ограничить мощность газопровода OPAL

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Европейского суда юстиции поддержать требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

«Сама формулировка — исходя из «энергетической солидарности» — вообще странная. Потому что явно во главу угла должны ставиться юридические нормы. Некая солидарность — это что-то такое сомнительное», — считает сенатор.

По его словам, данное решение носит политический характер.

Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL на 50% по требованию Польши.

В решении суда говорится, что это сделано «на основании принципа энергетической солидарности».