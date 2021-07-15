В «Газпроме» прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL

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В «Газпром экспорте» прокомментировали решение Европейского суда юстиции, поддержавшего позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL.
В «Газпроме» прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
  • © OPAL Gastransport GmbH & Co. KG

«Хотя компании группы «Газпром» и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», — цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL на 50% по требованию Польши. В решении суда говорится, что это сделано «на основании принципа энергетической солидарности».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение суда ЕС по OPAL.

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