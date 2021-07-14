Путин: Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину
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«Россия, «Газпром» — мы подписали контракт на пять лет на прокачку определённого объёма российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин отметил, что Россия взяла на себя «определённые обязательства в рамках этого контракта», которые будет полностью выполнять.
Ранее российский лидер в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.