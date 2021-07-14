Путин: Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит все обязательства в рамках контракта по транзиту газа через территорию Украины в Европу.
Путин: Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Россия, «Газпром» — мы подписали контракт на пять лет на прокачку определённого объёма российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия взяла на себя «определённые обязательства в рамках этого контракта», которые будет полностью выполнять.

Ранее российский лидер в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

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