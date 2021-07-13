В США заявили об ускорении годовой инфляции в июне до 5,4%

Рост потребительских цен в США в июне в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, заявили в американском Министерстве труда. Там отметили, что годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства, потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%.

Уточняется, что цены на продовольствие в США в июне поднялись на 0,8% в месячном выражении. На энергоносители — на 1,5%.

За год продукты питания подорожали на 2,4%, а энергоносители — на 24,5%, пишет агентство.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Вашингтон не опасается отказа России и Китая от доллара.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT раскритиковал слова главы ФРС, отметив, что индекс цен в США в мае показал прирост 5%, притом что целевая установка — 2%.

Он подчеркнул, что ФРС США «расписывается в том, что она не может прогнозировать дальнейшую долларовую инфляцию, а долларовая инфляция — это девальвация».