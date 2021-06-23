Экономист раскритиковал слова главы ФРС США об отказе России и Китая от доллара

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джера Пауэлла о том, что Вашингтон не опасается отказа России и Китая от доллара.

«Самый важный момент — это неубедительность речи Пауэлла. Всех инвесторов в мире волнует, что инфляция по доллару в мае уже стала 5%, и ФРС США признаёт это. То есть индекс цен в мае показал прирост 5%, притом что целевая установка — 2%. В два и более раза превышен таргет, как говорят в таком случае. ФРС США говорит, что, с одной стороны, инфляция носит временный характер, с другой стороны (в чём противоречивость речи Пауэлла), он говорит: «Мне тяжело сказать, когда цены вернутся на уровень 2% или ниже». По сути, ФРС США расписывается в том, что она не может прогнозировать дальнейшую долларовую инфляцию, а долларовая инфляция — это девальвация. То есть получается, что мировые инвесторы, которые держат большое количество средств в виде в том числе наличных долларов, они получили от ФРС США противоречивое заявление», — отметил Гинько.

Эксперт добавил, что заявление Пауэлла кажется «заносчивым».

«Я цитирую Пауэлла: «Ни одна из валют в мире не сможет даже в какой-то степени создать конкуренцию доллару как мировой резервной валюте». Здесь уже ошибочно то, что термин «мировая резервная валюта» закреплён не только за долларом США. К этому термину общепризнанно принадлежат евро, японская иена, швейцарский франк, британский фунт стерлинга. Попытка Пауэлла назвать доллар мировой резервной валютой, с которой ни одна валюта не может конкурировать в этом статусе, — это уже ошибочно, потому что с долларом США в этом статусе конкурирует целый ряд валют. Всё это выглядит очень растерянно. Реакция связана с тем, что ФРС США видит, что ситуация выходит из-под контроля, но ничего не может сделать», — заключил эксперт.

Ранее Пауэлл заявил, что Вашингтон не опасается, что Россия и Китай откажутся от доллара.

Он также добавил, что сила доллара обеспечивается за счёт работающих американских демократических институтов, открытых рынков и низкой инфляции.