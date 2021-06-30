Названо число выданных россиянам микрозаймов в начале 2021 года

В России за пять месяцев 2021 года было выдано 10 526 885 микрозаймов (займов до зарплаты в размере до 30 тыс. рублей). Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В пресс-службе также уточнили, что за 2019 год было выдано 18 246 716 микрозаймов, в то время как в 2020 году их было выдано 19 039 526.

Как пояснили в НБКИ, последние три месяца количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,1—2,3 млн в месяц.

«При этом последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются», — рассказали RT в пресс-службе.

Но в целом, как пояснили специалисты, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года.

Отмечается, что в микрофинансовых организациях (МФО) заёмщики, как правило, получают займы на небольшие суммы.

«Самыми популярными являются займы до зарплаты на сумму 5—10 тыс. рублей. При этом стоит отметить, что у МФО для получения небольших займов не такие высокие требования к персональному кредитному рейтингу (ПКР) заёмщика. Так, среднее значение ПКР клиента МФО — 500 баллов, тогда как в банках — 650 баллов», — добавили в Национальном бюро кредитных историй.

Со стороны российских парламентариев не раз появлялись предложения по урегулированию работы микрофинансовых организаций в связи с жалобами граждан.

Так, в июне депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам.

Кроме того, весной лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил вообще запретить микрофинансовые организации в России, а долги их заёмщикам списать, отметив, что «деятельность МФО приводит к катастрофическому обнищанию людей».

С 1 июля 2020 года в России были введены новые ограничительные требования для участников микрофинансового рынка.

Как пояснили в Банке России, минимальный размер собственных средств микрокредитной компании должен составлять 1 млн рублей. Кроме того, появились требования к деловой репутации руководящего состава микрокредитной компании, которые касаются, например, отсутствия доходов, полученных преступным путём, непогашенной судимости.