В ЦБ прокомментировали планы введения пошлин на экспорт металлов

В Банке России прокомментировали планы введения пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов.

В ЦБ отметили, что «механизм экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционное воздействие на динамику внутренних цен за счёт увеличения предложения на отечественном рынке».

«Вместе с договорённостями правительства России с металлургами о скидках / пониженных ценах на металлопродукцию для реализации государственных инфраструктурных проектов этот механизм сдержит рост внутренних цен на металлы и металлопродукцию», — приводит РИА Новости сообщение.

В регуляторе добавили, что «в то же время сам механизм пошлин должен рассматриваться лишь как краткосрочная мера, направленная на сглаживание во времени переноса мировых цен во внутренние».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.

В Минпромторге сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов.