В Минпромторге назвали необходимой мерой введение пошлин на экспорт металлов
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Он отметил, что «это необходимая мера».
«Рассчитываем, что продлевать её не придётся. Дополнительные поступления пойдут на поддержку металлоёмких отраслей промышленности», — заявил Евтухов.
Также в министерстве сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.