В Минпромторге назвали необходимой мерой введение пошлин на экспорт металлов

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов прокомментировал планы введения пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов. Его заявление опубликовано на сайте Минпромторга.

Он отметил, что «это необходимая мера».

«Рассчитываем, что продлевать её не придётся. Дополнительные поступления пойдут на поддержку металлоёмких отраслей промышленности», — заявил Евтухов.

Также в министерстве сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.