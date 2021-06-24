В России введут временные экспортные пошлины на металлопродукцию

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.
В России введут временные экспортные пошлины на металлопродукцию
  • © РИА Новости / Андрей Станавов

Как сообщило РИА Новости, в ходе совещания кабмина министр экономического развития Максим Решетников выступил с предложением о введении с 1 августа до 31 декабря временных экспортных пошлин на продукцию чёрной и цветной металлургии. 

Он сообщил, что это даст дополнительные доходы бюджета в 2021 году в размере 160—165 млрд рублей, их планируется направить на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.

Мишустин отметил, что этот вопрос крайне важный и актуальный для страны.  

«Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести в правительство», — сказал он.

В мае правительство России одобрило пошлины на вывоз отдельных видов грубо обработанной древесины. С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

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