Крупный производитель рыбных консервов заявил о массовой подделке сайры

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Компания «Доброфлот» из Приморского края пожаловалась в Роспотребнадзор на массовую подделку консервов из сайры в магазинах, передаёт РБК.
Крупный производитель рыбных консервов заявил о массовой подделке сайры
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Компания называет себя крупнейшим по объёму выпуска береговым рыбоконсервным заводом в стране. По словам управляющего группы Александра Ефремова, сейчас это основной промышленный производитель, который сам добывает сайру.

Несколько месяцев назад в «Доброфлоте» обратили внимание, что на полках магазинов много консервированной сайры, а их продукция не продаётся из-за более высокой цены, рассказал Ефремов.

«Кроме нас, её никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берём анализы и понимаем, что она поддельная», — сказал он.

По его версии, недобросовестные производители подменяют сырьё более дешёвым — сельдью, при этом на этикетке пишут, что это сайра, и указывают соответствие ГОСТу.

Ранее в Росрыболовстве опровергли сообщения СМИ о возможном дефиците и подорожании сардины иваси.

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