Росрыболовство опровергло данные о возможном подорожании сардин иваси

В Росрыболовстве опровергают сообщения СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины иваси, сообщила пресс-служба ведомства.

«Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет», — говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщал, что гендиректор компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимир Рекасов направил вице-премьеру России Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредил о рисках сбоев в вылове сардин иваси.

В послании говорилось о возможном подорожании вследствие этого некоторых видов рыбной продукции.

Там отмечалось, что проблемы могут возникнуть из-за вступления в силу требования о таможенном декларировании «незаходных» судов.

В Росрыболовстве отметили, что на организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займёт другой. Кроме того, рыбопромышленники с «незаходными» судами были заранее осведомлены о готовящемся постановлении и могли подготовиться.