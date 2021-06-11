Путин подписал закон об ответственности за нелегальную выдачу кредитов

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную выдачу потребительских займов и кредитов для лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за это правонарушение.
Путин подписал закон об ответственности за нелегальную выдачу кредитов
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно дополнению в закон, в случае если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за нелегальную выдачу кредитов, а сумма выданных ими займов превышает 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф (от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осуждённого за период от двух до четырёх лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности на аналогичный период.

Отмечается, что кредитор может быть освобождён от уголовной ответственности при условии возмещения нанесённого ущерба, а также перечисления возмещения в бюджет. Оно должно составить двукратную сумму ущерба.

В апреле сообщалось, что Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов.

В мае депутаты Госдумы и участники финансового рынка начали разработку механизма «добровольного запрета» на кредиты.

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