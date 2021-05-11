В Госдуме разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты

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Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты, передаёт РБК со ссылкой на документы. Их подлинность подтвердил зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта.
В Госдуме разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщается, речь идёт о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Они позволят россиянам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

Цель инициативы — дать людям возможность защититься от мошенничества, отметил Гетта. По его словам, участились случаи, когда мошенники стали брать кредиты от имени граждан. Потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь.

Также бывают случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников, а оспорить в суде выдачу подобных ссуд почти невозможно, рассказал депутат.

По словам источника, инициативы могут внести в Думу в июне. В Банке России сообщили, что получили предложения законодателей и изучат их. 

Ранее сообщалось, что ЦБ ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов.

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