Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации.

Отмечается, что в Энергомашбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Энергомашбанк является участником системы страхования вкладов», — добавили в ЦБ.

Ранее, 4 июня, регулятор отозвал лицензию у «РФИ Банка».