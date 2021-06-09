Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации.
Отмечается, что в Энергомашбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
«Энергомашбанк является участником системы страхования вкладов», — добавили в ЦБ.
Ранее, 4 июня, регулятор отозвал лицензию у «РФИ Банка».