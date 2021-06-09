Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка

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ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка.
Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации.

Отмечается, что в Энергомашбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Энергомашбанк является участником системы страхования вкладов», — добавили в ЦБ.

Ранее, 4 июня, регулятор отозвал лицензию у «РФИ Банка».

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