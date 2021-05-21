Эксперт рассказал о рисках для банковской системы со стороны финансовых пирамид

Одним из рисков для банковской системы, имеющим интернациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров и нелегальных инвестиционных платформ.

Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе ежегодной конференции Ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» в пятницу, 21 мая, сообщают «Известия».

«По сути, мы видим реанимацию финансовых пирамид из 1990-х годов, только в новом, высокотехнологичном обличии», — приводит слова Чиханчина пресс-служба ведомства.

Он отметил, что совместно с Банком России, органами прокуратуры, Роскомнадзором блокируются сайты таких платформ, идёт работа с зарубежными финансовыми разведками, возбуждаются уголовные дела.

Ранее аналитик компании «Алор-брокер» Алексей Антонов посоветовал начинающим инвесторам внимательнее проверять банковские данные брокеров, чтобы не стать жертвой мошенников.