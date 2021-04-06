Эксперт дал начинающим инвесторам совет по защите от мошенников

Аналитик компании «Алор-брокер» Алексей Антонов посоветовал начинающим инвесторам внимательнее проверять банковские данные брокеров, чтобы не стать жертвой мошенников.

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Традиционные методы мошенников — это под красивой обложкой, красивым сайтом делать псевдоброкеров, которые не регулируются российским законодательством, и привлекать денежные средства. Но здесь в этой схеме, скорее всего, очевидная проблема — это реквизиты, по которым вы перечисляете денежные средства. Скорее всего, мы увидим, что конечный получатель — это не компания, которая имеет брокерскую лицензию, которая есть в реестре Центрального банка России. Это какая-то другая организация, может быть, даже физическое лицо. Надо не полениться позвонить в компанию по телефону и сверить реквизиты», — посоветовал специалист.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.