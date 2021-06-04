ЦБ отозвал лицензию у «РФИ Банка»

Центробанк России с 4 июня отозвал лицензию у «РФИ Банка».

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России… отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Банк «Резервные финансы и инвестиции» (АО «РФИ Банк»), — отмечается в заявлении.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что «РФИ Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этих нарушений регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к финансовому учреждению меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

«Деятельность «РФИ Банка» характеризовалась вовлечённостью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — добавили в ЦБ.

Уточняется, что по величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе России.

Ранее Банк России начал публиковать списки компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.