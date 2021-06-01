ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
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- РИА Новости
Как отмечается в сообщении, ЦБ выявляет нелегальных участников на основе обращений граждан и организаций и с помощью специальной системы мониторинга.
Чтобы пресечь незаконную деятельность, он взаимодействует с правоохранительными органами, иностранными регуляторами, принимает меры по блокировке сайтов.
Сейчас в перечне значатся более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. Планируется, что информация будет регулярно обновляться.
Ранее сообщалось об отзыве лицензии у московского акционерного коммерческого банка «ИРС».