ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России начал публиковать списки компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении, ЦБ выявляет нелегальных участников на основе обращений граждан и организаций и с помощью специальной системы мониторинга.

Чтобы пресечь незаконную деятельность, он взаимодействует с правоохранительными органами, иностранными регуляторами, принимает меры по блокировке сайтов.

Сейчас в перечне значатся более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. Планируется, что информация будет регулярно обновляться.

Ранее сообщалось об отзыве лицензии у московского акционерного коммерческого банка «ИРС».