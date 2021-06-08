Госдума приняла поправки к законопроекту о бюджетной поддержке регионов
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Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Новый законопроект предусматривает предоставление регионам бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов и для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.
Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что это позволит снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, так как в законопроекте идёт речь о замещении дорогих коммерческих кредитов дешёвыми бюджетными.
«Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — сказал он.
Ранее Володин заявил, что необходимо выработать новый подход к преодолению разрыва в бюджетной обеспеченности российских регионов. Он предложил правительству подумать, как это исправить, вместе с парламентариями.
В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов. В частности, он выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.