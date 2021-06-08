Госдума приняла поправки к законопроекту о бюджетной поддержке регионов

Короткая ссылка
Поправки к законопроекту об оказании финансовой поддержки субъектам России депутаты Госдумы приняли во втором чтении.
Госдума приняла поправки к законопроекту о бюджетной поддержке регионов
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Новый законопроект предусматривает предоставление регионам бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов и для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что это позволит снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, так как в законопроекте идёт речь о замещении дорогих коммерческих кредитов дешёвыми бюджетными. 

«Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — сказал он.

Ранее Володин заявил, что необходимо выработать новый подход к преодолению разрыва в бюджетной обеспеченности российских регионов. Он предложил правительству подумать, как это исправить, вместе с парламентариями.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов. В частности, он выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить