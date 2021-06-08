Госдума приняла поправки к законопроекту о бюджетной поддержке регионов

Поправки к законопроекту об оказании финансовой поддержки субъектам России депутаты Госдумы приняли во втором чтении.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Новый законопроект предусматривает предоставление регионам бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов и для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что это позволит снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, так как в законопроекте идёт речь о замещении дорогих коммерческих кредитов дешёвыми бюджетными.

«Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — сказал он.

Ранее Володин заявил, что необходимо выработать новый подход к преодолению разрыва в бюджетной обеспеченности российских регионов. Он предложил правительству подумать, как это исправить, вместе с парламентариями.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов. В частности, он выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.