Володин заявил о необходимости создать новую схему финансирования регионов России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо выработать новый подход к преодолению разрыва в бюджетной обеспеченности российских регионов. Он предложил правительству подумать, как это исправить, вместе с парламентариями.
Володин заявил о необходимости создать новую схему финансирования регионов России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Давайте вместе открыто вырабатывать эти методики, широко их обсуждать. И вместе нести ответственность за их эффективность. Как этого требуют президент и обновленная Конституция», — сказал Володин.

В частности, он выступил за то, чтобы отказаться от единой формулы выделения дотаций регионам. Как считает спикер Госдумы, помощь должна быть адресной.

«Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить», — подчеркнул Володин.

Ранее Володин заявил, что Россия за годы санкций стала более сильным и независимым государством.

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