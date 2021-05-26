Володин заявил о необходимости создать новую схему финансирования регионов России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
«Давайте вместе открыто вырабатывать эти методики, широко их обсуждать. И вместе нести ответственность за их эффективность. Как этого требуют президент и обновленная Конституция», — сказал Володин.
В частности, он выступил за то, чтобы отказаться от единой формулы выделения дотаций регионам. Как считает спикер Госдумы, помощь должна быть адресной.
«Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить», — подчеркнул Володин.
Ранее Володин заявил, что Россия за годы санкций стала более сильным и независимым государством.