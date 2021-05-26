Володин: Россия за годы санкций стала более сильным государством

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия за годы санкций стала более сильным и независимым государством.

«Беспрецедентное санкционное давление в отношении России заставило нас мобилизоваться и надеяться только на себя. Да, это было непростое время. Стоял вопрос, быть или не быть стране. Российская Федерация не только пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах, но и прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания своей платёжной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что совершенно очевидно одно: «Россия за эти семь лет стала более сильным и независимым государством».