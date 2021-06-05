Аналитики назвали самое покупаемое растительное молоко в России

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Анастасия Румянцева
В период с января по май текущего года россияне при покупке растительного молока чаще всего выбирали кокосовое, миндальное и соевое. Об этом говорится в исследовании компании «Такском», результаты которого есть в распоряжении RT.
Аналитики назвали самое покупаемое растительное молоко в России
  • Pixabay

Как рассказал RT руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артём Меликджанян, если сравнить рейтинги по количеству покупок альтернативного молока, то в этом году банановое молоко переместилось с седьмой строчки на пятую, а овсяное и рисовое уступили свои позиции на один пункт.

«Второй год подряд в тройку лидеров по продажам вошли также кокосовое и миндальное молоко — наши граждане любят эти продукты за приятный привкус и полезные свойства», — рассказал Меликджанян.

При этом, как подчеркнули эксперты, в целом в лидерах по числу продаж остаётся обычное коровье молоко, поскольку оно является не только самым бюджетным, но и самым доступным для россиян.

Ранее специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» выяснили, что россияне стали покупать меньше сахара и подсолнечного масла.

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