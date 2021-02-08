Эксперты: россияне стали покупать меньше сахара и подсолнечного масла

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Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» изучили потребительское поведение при покупках сахара и подсолнечного масла в России в январе 2021 года.
Эксперты: россияне стали покупать меньше сахара и подсолнечного масла
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Выяснилось, что количество покупок сахарного песка сократилось по сравнению с декабрём на 12%, средний чек составил 52 рубля (-5,5%).

Подсолнечное масло покупали на 19% реже, средний чек вырос до 107 рублей (+2,4%).

Как отметили эксперты, январь традиционно уступает по объёмам продаж декабрю. В частности, некоторые базовые продукты питания, которые россияне купили в конце 2020 года, в том числе про запас, ещё не закончились.

В компании «Ашан», в свою очередь, заявили, что в целом спрос на подсолнечное масло и сахар-песок остаётся стабильным, хотя в январе отмечено незначительное снижение продаж этих товаров по сравнению с декабрём.

В пресс-службе igooods сообщили, что количество заказов сахарного песка в январе снизилось на 24% по сравнению с декабрём.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство России пока не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло.

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии СOVID-19 на потребительские привычки россиян.

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