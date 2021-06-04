Россиянам дали советы по валюте на фоне планов по дедолларизации ФНБ

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Россиянам рекомендовали не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Россиянам дали советы по валюте на фоне планов по дедолларизации ФНБ
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — сказал эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников высказал мнение, что при высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, в частности на повышенный спрос на квартиры и машины, цены будут расти и рубль не будет крепким.

Он рекомендует тем, у кого есть доллары, их держать.

«Новость о сокращении долларовой части в ФНБ скорее может оказать лишь определённое психологическое влияние на рынок», — приводит РИА Новости мнение начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрия Кравченко.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что решение обнулить долю доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, «процесс дедолларизации — он постоянный, он, собственно, сейчас уже виден невооружённым глазом».

В апреле главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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