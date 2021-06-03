Силуанов: решение по льготной ипотеке примут в ближайшее время

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает продление программы льготной ипотеки в России, решение по ней будет принято в ближайшее время.

«Про льготную ипотеку логика такая: мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры, льготная ипотека была антикризисной мерой. Поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки в настоящее время обсуждаются, и руководством страны будет принято окончательное решение. В ближайшее время об этом будет объявлено», — приводит ТАСС слова Силуанова.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил продлить действие программы «Льготная ипотека». Соответствующее письмо он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Также в Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в стране.