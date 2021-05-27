Власти Ленобласти предложили продлить льготную ипотеку

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил продлить действие программы «Льготная ипотека». Соответствующее письмо он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Власти Ленобласти предложили продлить льготную ипотеку
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Дрозденко, программа стала благоприятной для развития жилищного строительства — позволила повысить темпы ввода жилья в эксплуатацию и достичь объёмов, необходимых для удовлетворения спроса на рынке.

План по сдаче нового жилья в эксплуатацию в Ленобласти в 2020 году выполнен на 121%. С момента старта программы льготной ипотеки жители региона получили около 7 тыс. кредитов. Общая сумма составила 21 млрд рублей.

По итогам прошлого года область стала лидером жилищного строительства, возглавив топ-10 регионов по вводу квадратных метров жилья на человека.

Ранее НСН сообщала, что в Москве оценили объём ввода недвижимости в I квартале.

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