В Москве оценили объём ввода недвижимости в I квартале

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За I квартал 2021 года в Москве ввели 1141,5 тыс. кв. м жилья (6,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в России). Среди субъектов это второй показатель после Московской области. По сумме выданных льготных ипотечных кредитов столица занимает первое место.
В Москве оценили объём ввода недвижимости в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«По состоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тыс. кредитов на общую сумму 399,1 млрд рублей, или 28% от общего объёма выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов. При этом за январь — апрель текущего года выдано 21,3 тыс. кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Управление Росреестра по Москве в январе — апреле 2021 года зарегистрировало почти 39,5 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 44% превышает аналогичный показатель за 2020-й.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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