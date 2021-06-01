Минеева рассказала об открытости бизнеса в России

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Победитель конкурса «Лидеры России. Политика — 2020», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в беседе с RT рассказала об открытости российского бизнеса.
Минеева рассказала об открытости бизнеса в России
  • Pixabay

«Открытость бизнеса проявляется в его активности обсуждать меры поддержки, обсуждать проблемы, садиться за один стол с представителями органов власти и вырабатывать совместно решения», — отметила Минеева. 

Например, в постпандемийный период, по её словам, узкоотраслевые профессиональные бизнес-сообщества начали заниматься выработкой «карты решений». 

Подобная инициатива направлена на то, чтобы разработать механизмы, которые в перспективе могли бы позитивно отразиться на выживаемости бизнеса.

Кроме того, Минеева упомянула об открытости чиновников — в особенности тех, которые раньше были «закрыты».

Так, бизнес-омбудсмен рассказала об изменении характера работы представителей правоохранительных органов и органов, ведущих контрольно-надзорную деятельность.

  • Минеева рассказала об открытости бизнеса в России

«А когда предприниматель, инвестор видит, что власть готова обсуждать и спрашивать, какие меры поддержки нужно принять, чтобы вы (бизнес. — RT) захотели больше инвестировать, что-то открывать, масштабировать свой бизнес по территории страны, то открытости появляется больше и предприниматель снижает свои риски, когда видит, что такой диалог установлен», — добавила она.

Ранее телеканал «360» передавал, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв рассказал о работе с обращениями от бизнесменов.

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