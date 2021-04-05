Подмосковный омбудсмен рассказал о работе с обращениями от предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв рассказал о работе с обращениями от бизнесменов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В первые три месяца 2021 года мы рассмотрели 521 обращение. За этот же период прошлого года мы рассмотрели порядка 3 тыс. обращений, то есть в месяц мы в среднем рассматривали около 1 тыс. обращений», — заявил омбудсмен.

По его словам, в среднем в месяц обрабатывают 175 обращений.

Как считает Головнёв, снижение количества заявлений — хороший признак, который означает, что жизнь вернулась в привычную колею, к показателям 2019 года.

«Подмосковный бизнес продолжает жить и работать, но с учётом вынесенных из пандемии уроков», — добавил он.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о расширении комплекса мер поддержки бизнеса.