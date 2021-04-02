В Москве рассказали о расширении комплекса мер поддержки бизнеса

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что российская столица наращивает поддержку бизнеса в рамках программы субсидий, начатой в связи с пандемией коронавируса. В этом году перечень мер расширился.

Об этом сообщает НСН.

Теперь предприниматели получили возможность возместить ещё и расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете. Причём количество выставок, фестивалей, международных конкурсов и рекламно-информационных площадок, затраты на которые подлежат возмещению, будет увеличиваться и в дальнейшем.

Компании имеют право сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер субсидии — 700 тыс. рублей. Процесс оформления и подачи заявок существенно упростился — теперь это можно сделать в электронном виде.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.