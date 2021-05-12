РБК: Титов доложит Путину о решениях судов против бизнеса

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов готовит доклад для главы государства Владимира Путина, в котором говорится о том, что правоприменение в России создаёт риски для устойчивости прав собственности предпринимателей на недвижимость.
РБК: Титов доложит Путину о решениях судов против бизнеса
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

Об этом пишет РБК со ссылкой на представленную аппаратом бизнес-омбудсмена готовую часть доклада.

В ней говорится, что местные органы власти в стране в процессах против бизнеса, касающихся недвижимости, периодически манипулируют институтом исковой давности и используют это в качестве повода для изъятия у предпринимателей дорогостоящих активов.

В докладе также отмечается, что непризнание сроков исковой давности, в том числе суда, «фактически стало способом экспроприации собственности у бизнеса».

Также авторы доклада рассказали о случаях, когда суды квалифицировали здания и сооружения, которые были построены до 1995 года, как самовольные постройки.

«Учитывая то, какое количество используемых ныне объектов недвижимости было создано до 1995 года, проблема для бизнеса может иметь катастрофический характер», — цитирует документ издание.

В апреле сообщалось, что Путин поручил правительству подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить