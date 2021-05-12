РБК: Титов доложит Путину о решениях судов против бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов готовит доклад для главы государства Владимира Путина, в котором говорится о том, что правоприменение в России создаёт риски для устойчивости прав собственности предпринимателей на недвижимость.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представленную аппаратом бизнес-омбудсмена готовую часть доклада.

В ней говорится, что местные органы власти в стране в процессах против бизнеса, касающихся недвижимости, периодически манипулируют институтом исковой давности и используют это в качестве повода для изъятия у предпринимателей дорогостоящих активов.

В докладе также отмечается, что непризнание сроков исковой давности, в том числе суда, «фактически стало способом экспроприации собственности у бизнеса».

Также авторы доклада рассказали о случаях, когда суды квалифицировали здания и сооружения, которые были построены до 1995 года, как самовольные постройки.

«Учитывая то, какое количество используемых ныне объектов недвижимости было создано до 1995 года, проблема для бизнеса может иметь катастрофический характер», — цитирует документ издание.

В апреле сообщалось, что Путин поручил правительству подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.