РБК: Титов доложит Путину о решениях судов против бизнеса
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Об этом пишет РБК со ссылкой на представленную аппаратом бизнес-омбудсмена готовую часть доклада.
В ней говорится, что местные органы власти в стране в процессах против бизнеса, касающихся недвижимости, периодически манипулируют институтом исковой давности и используют это в качестве повода для изъятия у предпринимателей дорогостоящих активов.
В докладе также отмечается, что непризнание сроков исковой давности, в том числе суда, «фактически стало способом экспроприации собственности у бизнеса».
Также авторы доклада рассказали о случаях, когда суды квалифицировали здания и сооружения, которые были построены до 1995 года, как самовольные постройки.
«Учитывая то, какое количество используемых ныне объектов недвижимости было создано до 1995 года, проблема для бизнеса может иметь катастрофический характер», — цитирует документ издание.
В апреле сообщалось, что Путин поручил правительству подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.