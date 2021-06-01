Лавров заявил о незаинтересованности России в разрушении мировой экономической системы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не заинтересована в разрушении мировой экономической системы.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения», — сказал он.

Министр добавил, что из-за угроз отключения России от международной платёжной системы SWIFT российская сторона вынуждена делать свои выводы.

«Я убеждён, что все структуры нашего правительства будут и далее принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надёжно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнёров», — отметил Лавров

Ранее директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

По его словам, действия стран Запада — это «барьеры в целях защиты собственных производителей и... интересов на мировой арене».