Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

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Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение платёжной системы SWIFT в России.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужна. Тем более что это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — сказал Костин.

По его мнению, такая мера в качестве удара США по банковскому сектору России маловероятна, поскольку Вашингтон может задействовать другие инструменты.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

По его словам, действия стран Запада — это «барьеры в целях защиты собственных производителей и... интересов на мировой арене».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти готовят решения на случай отключения страны от SWIFT.

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