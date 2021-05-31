Лавров заявил о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти готовят решения на случай отключения страны от системы SWIFT.

«Мы ничего не исключаем. Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — сказал министр, комментируя тему возможного отключения России от SWIFT.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

По его словам, действия стран Запада — это «барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене».

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова также оценила возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT. По её словам, никаких рисков регулятор на данный момент не видит.