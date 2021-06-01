В Совфеде поддержали закон о бесплатной газификации

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил закон о бесплатном подключении населения к газу.

«Инициатива очень хорошая... Такого рода решение люди поддержат в силу понятных причин. И, честно говоря, давно ожидаемая со стороны государства инициатива будет людьми оценена по достоинству. Поэтому такое решение не может быть не одобрено», — сказал Рязанский.

По мнению сенатора, переориентирование работы крупных газовых компаний с экспорта на внутреннее потребление — «это хороший знак и хороший сигнал отечественному бизнесу».

«Потому что это хлопотная работа — довести газ до каждого домостроения. Здесь потребуется много работы и местных властей, и газовых компаний. Но тем не менее это настоящий серьёзный подарок для тех, кто до сих пор заготавливает дрова и уголь. Ведь делать это с каждым годом всё сложнее… Поэтому сейчас это абсолютно положительное решение. И я думаю, что в этой части не будет никаких сомнений в отношении того, как отреагирует Совет Федерации, когда закон поступит к нам. Хорошая и добрая инициатива», — добавил он.

Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.