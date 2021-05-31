РИА Новости: Мантуров проведёт совещание с металлургами

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во вторник, 1 июня, проведёт совещание с представителями металлургических компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.
РИА Новости: Мантуров проведёт совещание с металлургами
  • globallookpress.com

«Пришло приглашение на совещание у Мантурова завтра. Но повестки пока нет, ждём, что предложит Минпромторг. Свои предложения в министерство металлурги уже давно направили», — сказали агентству в одной из металлургических компаний.

По словам второго собеседника из другой компании, «совещание запланировано на завтра, тема — цены на металлопродукцию».

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.

Позднее в Кремле оценили слова Белоусова.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин написал в своём Telegram, что Госдума в ближайшее время выработает предложения, направленные на решение проблемы.

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