РИА Новости: Мантуров проведёт совещание с металлургами
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«Пришло приглашение на совещание у Мантурова завтра. Но повестки пока нет, ждём, что предложит Минпромторг. Свои предложения в министерство металлурги уже давно направили», — сказали агентству в одной из металлургических компаний.
По словам второго собеседника из другой компании, «совещание запланировано на завтра, тема — цены на металлопродукцию».
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.
Позднее в Кремле оценили слова Белоусова.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин написал в своём Telegram, что Госдума в ближайшее время выработает предложения, направленные на решение проблемы.