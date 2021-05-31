Володин прокомментировал ситуацию вокруг роста цен на металл
- РИА Новости
Как он отметил в своём Telegram-канале, Госдума в ближайшее время выработает предложения, направленные на решение проблемы.
«Государственная дума в течение недели выработает предложения — они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растёт цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счёт», — написал он.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.
Позднее в Кремле оценили слова Белоусова о долге металлургов в 100 млрд рублей.