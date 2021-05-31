Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию вокруг роста цен на металл.

Как он отметил в своём Telegram-канале, Госдума в ближайшее время выработает предложения, направленные на решение проблемы.

«Государственная дума в течение недели выработает предложения — они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растёт цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счёт», — написал он.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.

Позднее в Кремле оценили слова Белоусова о долге металлургов в 100 млрд рублей.