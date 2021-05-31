В Кремле оценили слова Белоусова о долге металлургов в 100 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова о задолженности металлургических компаний бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин в курсе данной ситуации.

«Действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно», — сказал он.

В Кремле добавили, что данный вопрос решает правительство совместно с бизнесом.

В то же время Песков заявил, что в данной ситуации не стоит искать виновных.

«Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Белоусов заявил, что из-за пандемии российские металлургические компании за прошлый год «в разы» увеличили свои доходы, в том числе за счёт повышения цен на внутреннем рынке, и должны вернуть в российский бюджет 100 млрд рублей в виде налога.