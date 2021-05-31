В Госдуме оценили возможность отключения России от SWIFT

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RT прокомментировал возможность отключения России от платёжной системы SWIFT.

«На самом деле, это будет неприятное решение, если оно будет реализовано. Это первое. Второе — вряд ли это произойдёт, поскольку отключение России от платёжной системы SWIFT станет неприятным не только для российских организаций, но и для зарубежных партнёров, потому что они могут не получать вовремя средства; могут рваться цепочки — если деньги вовремя не поступили, или если вовремя не поступила необходимая информация о платеже, контрагент не сможет перевести их дальше», — отметил Аксаков.

Кроме того, возможное отключение России от SWIFT нанесёт серьёзный экономический урон и самой международной платёжной системе, «потому что Россия является четвёртой страной по объёму осуществляемых через неё транзакций», добавил депутат.

При этом Аксаков напомнил, что в России разработали аналог SWIFT.

«Так что если говорить о внутренних расчётах, то тут вообще никак проблем не будет: у нас более 400 организаций-членов. Во-вторых, сейчас там 19 иностранных участников, законодательство позволяет это делать. Очевидно, что число участников начнёт расширяться, если такое решение (об отключении России от системы. — RT) будет принято», — заявил парламентарий.

Аналоги SWIFT есть в том числе и в Китае, подчеркнул он. Не исключено, что работа существующих аналоговых систем в перспективе может быть сопряжена.

«Проблема будет преодолена. Я уверен, что того эффекта, на который рассчитывают те, кто призывает к отключению России от SWIFT, достигнуто не будет», — заключил Аксаков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти готовят решения на случай отключения страны от системы SWIFT.

Международная межбанковская система SWIFT была создана в 1973 году. Платформа сформировала единые стандарты для проведения денежных операций. В настоящий момент ею пользуются свыше 11 тыс. кредитно-финансовых организаций в 215 странах.

В 2014 году в России разработали свою систему передачи финансовых сообщений. Как отмечали в Центробанке, платформа гарантирует бесперебойность передачи платёжных поручений внутри страны и за её пределами.