Захарова заявила о провале политики поучительства России со стороны ЕС
- РИА Новости
«Политика одностороннего поучительства, которую почему-то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?» — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром.
В МИД России также отметили, что Москва не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги против страны.