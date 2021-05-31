Захарова заявила о провале политики поучительства России со стороны ЕС

Политика поучительства, которую выбрал Евросоюз в отношениях с Россией, не имела и не будет иметь успеха в будущем. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Политика одностороннего поучительства, которую почему-то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?» — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром.

В МИД России также отметили, что Москва не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги против страны.