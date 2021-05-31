Лавров вновь назвал Евросоюз ненадёжным партнёром

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром.
Лавров вновь назвал Евросоюз ненадёжным партнёром
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Евросоюз уже не раз, да и Запад в целом, уже доказывал на конкретных делах, что партнёр он ненадёжный. И могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Сантушом Силвой.

В феврале глава МИД России уже отмечал, что возможные санкции против России являются внутренним делом Евросоюза, а российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС ненадёжный партнёр.

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