Лавров вновь назвал Евросоюз ненадёжным партнёром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром.

«Евросоюз уже не раз, да и Запад в целом, уже доказывал на конкретных делах, что партнёр он ненадёжный. И могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Сантушом Силвой.

В феврале глава МИД России уже отмечал, что возможные санкции против России являются внутренним делом Евросоюза, а российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС ненадёжный партнёр.