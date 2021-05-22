«Нафтогаз» поблагодарил США за новые санкции по «Северному потоку — 2»

Компания «Нафтогаз Украины» благодарна США за решение о новых санкциях в отношении российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2», заявил директор интегрированных коммуникаций НАК Максим Билявский.

«НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении четырёх компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2», — написал он в Facebook.

В то же время в «Нафтогазе» заявили, что оператор Nord Stream 2 также будет находиться под санкциями.

21 мая Минфин США внёс в санкционный список ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 судов России, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».