«Нафтогаз» призвал США сохранить санкции против «Северного потока — 2»

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, а также десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции в отношении «Северного потока — 2».

Как сообщает пресс-служба НАК, авторы обращения назвали проект «основной геостратегической угрозой для Украины и Европы».

«Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделённые полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», — говорится в послании.

В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями на этот счёт Госдепартамента, поданными в конгресс.

19 мая Госдеп передал в конгресс доклад, в котором говорится об отказе от санкций против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG и его главы. Решение объясняется соображениями национальной безопасности.

Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода.