«Нафтогаз» призвал США сохранить санкции против «Северного потока — 2»
Как сообщает пресс-служба НАК, авторы обращения назвали проект «основной геостратегической угрозой для Украины и Европы».
«Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделённые полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», — говорится в послании.
В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями на этот счёт Госдепартамента, поданными в конгресс.
19 мая Госдеп передал в конгресс доклад, в котором говорится об отказе от санкций против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG и его главы. Решение объясняется соображениями национальной безопасности.
Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода.