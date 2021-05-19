В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении людей к газу

Поправки о бесплатном подключении населения к газу внесены в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Павел Завальный.

«Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, авторы инициативы — председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, руководитель фракции в ГД Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.

Планируется, что проект примут до конца весенней сессии.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.

Он поручил правительству, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в газифицированных населённых пунктах.