В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении людей к газу

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Поправки о бесплатном подключении населения к газу внесены в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Павел Завальный.
В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении людей к газу
  • РИА Новости

«Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, авторы инициативы — председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, руководитель фракции в ГД Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.

Планируется, что проект примут до конца весенней сессии.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.

Он поручил правительству, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в газифицированных населённых пунктах.

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