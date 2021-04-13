В Красноярском крае цены на потребительском рынке выросли на 5,5% за год

По данным Красноярскстата, в Красноярском крае в марте 2021 года цены на продукты питания увеличились за месяц на 0,4%, с начала года — на 1,9%, за 12 месяцев — на 5,5%.

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РИА Новости