В Красноярском крае цены на потребительском рынке выросли на 5,5% за год
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Среди продовольственных товаров цены существенно выросли на картофель — 94,1%, свёклу — 40,9%, сахар-песок — 46,6%, яйца куриные — 36,6%.
Непродовольственные товары также выросли в цене: металлочерепица — 48,6%, обручальное золотое кольцо — 43,1%, одноразовые шприцы — 31,4%, сульфацетамид — 30,8%, газовое топливо — 29,9%.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.