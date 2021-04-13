В Красноярском крае цены на потребительском рынке выросли на 5,5% за год

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По данным Красноярскстата, в Красноярском крае в марте 2021 года цены на продукты питания увеличились за месяц на 0,4%, с начала года — на 1,9%, за 12 месяцев — на 5,5%.
В Красноярском крае цены на потребительском рынке выросли на 5,5% за год
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Среди продовольственных товаров цены существенно выросли на картофель — 94,1%, свёклу — 40,9%, сахар-песок — 46,6%, яйца куриные — 36,6%.

Непродовольственные товары также выросли в цене: металлочерепица — 48,6%, обручальное золотое кольцо — 43,1%, одноразовые шприцы — 31,4%, сульфацетамид — 30,8%, газовое топливо — 29,9%.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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